Oyun mu gerçek mi? Unrecord, oyun dünyasını değiştirmeye geliyor İnanılmaz derecede gerçekçi görünen ve benzersiz bir oynanış sunan Unrecord oyunundan yeni bir fragman yayınlandı.

ensonhaber.com

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha gerçekçi grafik motorları karşımıza çıkmaya başladı. Aynı zamanda bu, daha gerçekçi oyunların da habercisi.

İnanılmaz derecede gerçekçi görünen ve benzersiz bir oynanış sunan Unrecord, şimdiden oyun dünyasını sallamayı başardı.

Gerçeğinden ayırt edilemeyen grafiklere sahip olan oyun; Unreal Engine 5 grafik motoruyla geliştirildi.

Şimdilik Unrecord hakkında çıkış tarihi ve hikayenin nasıl şekilleneceği konusunda bir bilgi bulunmasa da oyun Steam'de listelenmiş durumda.

Oyunu bir polis memurunun vücut kamerası açısından görülüyor ve buradaki kamera hareketleri daha önce görülmemiş bir gerçekçilik hissiyatı veriyor.

Oynanış videosu sahte olabilir mi

Gerçekçi grafikleri yüzünden sahte olma ihtimali üzerinde durulan Unrecord için geliştiriciden açıklama geldi.

Geliştirici ekip, oyunun geliştirilme aşamasına ait olan tüm modellemeleri ve karakterin nişan alıp-ateş etme mekaniklerini paylaştı ve oyunun gerçek olduğunu kanıtladı.

Öte yandan, oyunun sistem gereksinimleri ile ilgili şimdilik hiçbir bilgi yok.