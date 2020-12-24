Oyun sektörü, 2020'de film ve spor sektörlerinin toplamını geride bıraktı

Yayınlanan bir rapora göre 180 milyar dolara ulaşan oyun sektörü, spor ve film sektörlerinin toplamından bile daha fazla bir değere sahip.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde video oyunlarına yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre, oyun sektörünün dünya geneli toplam geliri bu yıl yaklaşık 180 milyara dolara ulaştı. Koronavirüs nedeniyle bu yıl oyun sektörü yüzde 20'lik rekor bir büyüme kaydetti.

EN BÜYÜK BÜYÜME MOBİLDE

2020'de video oyun sektöründeki en büyük büyüme mobil oyunlarda görüldü. Bir önceki yıla göre tam yüzde 24'lük büyümeyle sektör, bu yıl 87,7 milyar dolarlık seviyeye ulaştı.

Mobil, konsol ve bilgisayar oyunları sektörünün toplam pazarına baktığımızda, her yıl hızla büyüdüğünü görebiliyoruz.

FİLM VE SPOR SEKTÖRLERİNİ GEÇTİ

Oyun sektöründeki rekor büyüme, aynı zamanda film ve spor sektörleriyle de karşılaştırıldı.

Film sektörü, 2019 yılını yaklaşık 100 milyar dolarlık gelirle kapatmıştı. Spor tarafında ise toplam gelir 75 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısacası video oyun sektörü, iki sektörün 2019 gelirlerinin toplamını geride bırakmayı başardı.

Film ve spor sektörünün bu yıl koronavirüs nedeniyle daha da küçüleceğini hesaba katarsak, oyun sektörünün farkı daha da açacağını söyleyebiliriz.