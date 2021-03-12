Oyun şirketi Roblox'un piyasa değeri, bir günde 45 milyar dolara çıktı

Oyun şirketi Roblox'un piyasa değeri, bir günde 45 milyar dolara çıktı

Oyun şirketi Roblox, New York borsasında halka arz edildi. Şirketin piyasa değeri ilk günden 45 milyar dolara yükseldi.

Milyonlarca kullanıcısı olan ve özellikle çocuklar tarafından çok sevilen çevrimiçi oyun platformu Roblox, halka arz edildi.

Kasım ayında borsaya açılmak için başvuru yapan Roblox, dün itibarıyla New York borsasında işlem görmeye başladı.

Şirketin hisseleri, işleme girer girmez hızlı bir yükseliş trendine girdi. Roblox'un tahmin ettiği hisse başına 45 dolarlık değer, gün sonuna kadar 70 dolara kadar yükseldi.

45 MİLYAR DOLAR DEĞERE ULAŞTI

Bu sayede şirketin toplam değeri, bir günde 45 milyar dolara kadar çıktı. Roblox'un, diğer teknoloji şirketlerinin aksine hiçbir talep toplamadan direkt borsaya açılması dikkat çekti.

Roblox'a Şubat 2020'de biçilen değer 4.15 milyar dolar civarındaydı. Roblox'un oyuncu kitlesi küçük çocuklardan oluşuyor. Son bilgilere göre ABD'de 9-12 yaş arası çocukların üçte ikisi Roblox oyuncusu.