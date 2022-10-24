Oyun sitesi Miniclip yolun sonuna geldi

Bir dönemin efsane oyun portalı Miniclip'in fişi çekildi. Popüler oyun sitesi, yalnızca 2 oyunla hayatına devam edecek.

Bir dönemin efsane tarayıcı oyun platformu Miniclip, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 2001 yılında hayatımıza giren ve içerisinde yüzlerce oyunu barındıran web sitesindeki oyunlar silindi.

Google'ın flash desteğini kesmesiyle kan kaybeden Miniclip, şimdiye kadar yine de oyunları oynama imkanı sunuyordu.

Şimdi ise bu siteye erişim sağlayan kullanıcılar, sadece 8 Ball Pool ve Agar.io oyununun kaldığını görüyor.

Flash artık kullanılmıyor

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek sunulmuyor.

Örneğin Google, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurmuştu.



Bir dönem internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash, 31 Aralık 2020 tarihinde sonlandı. Yolun sonuna gelen Flash ile birlikte ünlü çiftlik oyunu FarmVille da kapatılmıştı.

2015 yılında Çinli eğlence şirketleri devi Tencent tarafından satın alınan Miniclip, o dönemden bu yana mobil oyunlara odaklanıyor.