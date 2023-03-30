Oyuncular buraya! ASUS ROG Phone 7'nin tüm özellikleri belli oldu Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'yi 13 Nisan'da görücüye çıkaracak. Tanıtıma sayılı günler kala, telefonun tüm özellikleri sızdırıldı.

ensonhaber.com Günümüzde akıllı telefonlarda yer alan RAM kapasiteleri, bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Üstelik RAM konusunda telefon üreticileri her geçen sürede çıtayı bir üst seviyeye çıkartıyor. Yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğrayan ve oyuncuların tercih ettiği telefon modelleri arasına giren ROG Phone, yedinci modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'yi 13 Nisan'da görücüye çıkaracak. İlginizi Çekebilir Asus, Android 13 güncelleme takvimini yayınladı: Android 13 alacak Asus modelleri Haberin Detayları Asus ROG Phone 7'nin özellikleri ortaya çıktı Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'yi 13 Nisan'da görücüye çıkaracak. Tanıtıma sayılı günler kala, telefonun tüm özellikleri sızdırıldı. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım. Asus ROG Phone 7 özellikleri Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, ASUS ROG Phone 7, 6.78 inç, Full HD+ çözünürlük, 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak telefonda, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı yer alacak. 50MP Sony IMX766 birincil kamera sensörü, 13MP ultra geniş kamera ve 8MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ROG Phone 7, 65W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya ile satışa sunulacak. Başlangıçta Amerika, Çin, Tayvan ve Hindistan gibi çeşitli pazarlarda satışa çıkacak yeni oyuncu telefonunun satış fiyatı 580 dolar olacak.