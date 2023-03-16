Oyuncular tepkili: GeForce Now Türkiye fiyatlarına bir zam daha geldi Nvidia'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'a 2023'ün ikinci zammı geldi. Yeni zamla birlikte aylık abonelik 190 TL'ye yükseldi.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

GeForce Now Türkiye fiyatlarına zam

GeForce Now Türkiye (GAME+) 1 aylık Premium paketin ücreti, geçtiğimiz aylarda 120 TL'den 140 TL'ye çıkmıştı.

Yüzde 35 oranındaki zamla birlikte 1 aylık GeForce Now Premium ücreti 190 TL'ye yükseldi.

Bu paket; öncelikli erişim, 6 saatlik oturum süresi, sınırsız oturum sayısı ve RTX teknolojisi sunuyor.

3 aylık Premium paketin ücreti ise 270 TL'den 300 TL'ye yükselmişti. Yeni zamla bu paketin fiyatı 450 TL oldu.

6 aylık Premium paketin şu anlık kullanım bedeli ise 790 TL. Bu paketin eski fiyatı 520 TL'ydi.

Son olarak, 11 + 1 Aylık olarak adlandırılan paket 960 TL'den 1380 TL'ye yükseldi.

Abonelere gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, yeni fiyatlar 18 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Abonelik yenilemeleri yeni ücretler üzerinden yapılacak.