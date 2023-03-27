Oyunculara müjde! Asus ROG Phone 7 serisi, 13 Nisan'da tanıtılacak Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'yi 13 Nisan'da görücüye çıkaracak.

Haber Merkezi

Günümüzde akıllı telefonlarda yer alan RAM kapasiteleri, bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Üstelik RAM konusunda telefon üreticileri her geçen sürede çıtayı bir üst seviyeye çıkartıyor.

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

Yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğrayan ve oyuncuların tercih ettiği telefon modelleri arasına giren ROG Phone, yedinci modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Asus ROG Phone 7 serisi 13 Nisan'da geliyor

Asus, yeni akıllı telefon serisi ROG Phone 7'yi 13 Nisan'da görücüye çıkaracak.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak ROG Phone 7 serisindeki her iki modelin de Full HD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Öte yandan telefonların, 65W hızlı şarjı destekli 6000mAh bataryaya sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

50MP Sony IMX766 birincil kamera sensörü, 13MP ultra geniş kamera ve 8MP makro sensör içeren üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak ROG Phone 7, 16GB RAM ve 512GB depolama alanı ile satışa sunulacak.

Telefonlarla ilgili daha fazla bilginin 13 Nisan'da açıklanması bekleniyor.