Oyunculara müjde! Counter Strike 2 yayınlandı

Counter-Strike: Global Offensive’in (CS:GO) çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçti ve artık oyuncular yeni CS oyununu bekliyordu.
Valve’ın üzerinde çalıştığı yeni CS oyununun beta sürümünün, mart ayı içerisinde yayınlamıştı.
Şirketin uzun süren bekleyişin ardından duyurduğu Counter-Strike 2, bugün resmen çıkış yaptı.
Yeni Counter Strike 2'de neler var
Yeni CS oyununda, görsel kalite artırıldı ve artık yeni oyun motoru Source 2'ye geçildi. Aynı zamanda yeni CS, daha gelişmiş bir sunucu bağlantısı desteğiyle geldi ve böylelikle gecikme düşürüldü.
Source 2 motorunun kullanıldığı oyunda iyileştirilmiş haritalar karşımıza çıkacak. Ayrıca, Source 2'nin yardımıyla gerçekçi ışıklandırmalar ve yansımalar da oyunda yer alacak.
Oyuncular, CS:GO'daki tüm envanterini CS2'ye aktarabilecek. Bu ögeler, Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle çok daha güzel görünecek.
Counter Strike 2 nasıl indirilir
Oyuncular, Counter-Stike 2'ye ücretsiz olarak indirebilecek. İndirmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.
Counter Strike 2 sistem gereksinimleri
İşlemci: 4 fiziksel işlemci iş parçacığı - Intel® Core™ i5 750 veya üstü
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Ekran kartı en az 1 GB veya daha fazla belleğe sahip olmalıdır ve Shader Model 5.0 desteklemenin yanı sıra DirectX 11 uyumlu olmalıdır
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 85 GB kullanılabilir alan