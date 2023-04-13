Oyunculara müjde! GeForce RTX 4070 Türkiye fiyatı belli oldu Nvidia, RTX 40 serisinin en yeni üyesi RTX 4070 modelini tanıttı. Yeni ekran kartının Türkiye fiyatı da açıklandı.

ensonhaber.com

Nvidia, haftalarca süren sızıntıların ardından yeni GeForce RTX 4070 ekran kartını resmEN tanıttı.

RTX 4070, hem önceki RTX 3070 hem de RTX 3070 Ti modellerinde bulunan 8 GB yerine 12 GB GDDR6X bellek kullanıyor ve 5888 CUDA çekirdeğine sahip.

192 bit bellek arayüzüne sahip olan kartın temel saat hızı 1,92 GHz seviyesindeyken artırtılmış saat hızı ise 2,48 GHz seviyesine kadar çıkıyor.

200W TDP değerine sahip olan RTX 4070, aynı zamanda DLSS 3 desteğiyle de geliyor.

Daha az güç, daha yüksek performans

RTX 4070, önceki nesle ait olan RTX 3070 Ti modelinden yüzde 23 daha az güç tüketecek ve 1,7 kata kadar daha fazla performans sunacak.

RTX 4070 Türkiye fiyatı

13 Nisan'dan itibaren ülkemizde satışa sunulacak RTX 4070'in fiyatı 14 bin 999 TL olarak açıklandı. Ekran kartının yurt dışı fiyatı ise 599 dolar.