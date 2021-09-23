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    Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler

    Oyunlarda etkileşimi artırmak için tasarlanan sohbet odalarının, ırkçılık ve homofobi gibi nefret söylemlerine alan açtığı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:54
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    Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler

    Son yıllarda, özellikle koronavirüs salgını ile birlikte online oyun sektörü oldukça popüler hale geldi. Oyuncular ise, hem oyun içi hem de harici sohbet odaları aracılığıyla kesintisiz iletişim sağlayabiliyor.

    Yapılan yeni bir çalışma, dünya genelinde milyonlarca kişinin tercih ettiği çevrim içi oyunlardaki tehlikeye dikkat çekti.

    Oyunlarda etkileşimi artırmak için tasarlanan sohbet odalarının ırkçılık ve homofobi gibi nefret söylemlerine alan açtığı belirtildi. Bu odaların zaman içerinde radikalleşmeye yol açabileceği uyarısı yapıldı.

    GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞILABİLİYOR

    Kısacası, nefret mesajlarını yaymak isteyen aşırı gruplar, aralarında çocukların da bulunduğu geniş bir kitleye bu sohbet odaları aracılığıyla ulaşabiliyor.

    OYUN

    Söz konusu platformlar arasında DLive ve Odysee gibi popüler çevrimiçi sohbet odaları da var.

    Dünya genelinde milyonlarca insanın oynadığı Call of Duty ve özellikle çocukların hayran olduğu Minecraft, bu iki platformda oldukça konuşuluyor.

    Çalışmada kamuya açık alanda yapılan bazı sohbetlerin daha sonra özel Telegram gruplarına taşındığı aktarıldı. İşte bu aşamadan itibaren radikalleşme riski ortaya çıkıyor.

    "OYUN DIŞI KONULAR RAHAT RAHAT KONUŞULUYOR"

    Faşizm karşıtı sivil toplum örgütü Hope Not Hate'ten Joe Mulhall, "Artık görüşmelere gitmeye başlıyorsunuz. Politika gibi oyun dışı konular daha rahat konuşuluyor." dedi.

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