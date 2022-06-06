Oyunlardan en çok para kazanan şirketler

Oyunlardan en çok para kazanan şirketler

Tencent, Microsoft ve Sony gibi dev şirketlerin 2021 yılı oyun gelirleri açıklandı. İşte en çok kazananlar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı.

Oyun sektörü hakkında pazar araştırmaları gerçekleştiren NewZoo; Tencent, Microsoft ve Sony gibi dev şirketlerin 2021 yılı oyun gelirlerini açıkladı.

2021 yılı ile birlikte toplam oyun gelirlerinde yüzde 17,7'lik bir artış yaşanırken, Apple gelirlerini en çok artıran şirket konumunda.

Zirvede Çinli Tencent var

2021 yılı içerisinde şirketlerin toplam oyun geliri 126 milyar doları aştı. “League of Legends” ve “PUBG Mobile” gibi popüler oyunların sahibi Tencent, bir önceki yıla göre yüzde 9,9'luk artışla 32.2 milyar dolar gelir elde etti ve ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında yer alan ve oyun pazarının dev isimlerinden Sony, yüzde 2,3'lük düşüşe rağmen 18,2 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Son yıllarda oyun dünyasındaki çıkışlarıyla bilinen Apple ise bir önceki yıla göre yüzde 17.7'lik artışla 15.3 milyar doları kasasına koydu.