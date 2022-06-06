Petrol
119.81
0.08%
Euro
17.8001
1.16%
Dolar
16.5838
1.03%
Altın
984.82
0.78%
Borsa
2646
1.72%
Bitcoin
519.867
4.97%
BTXN Coin
12.00
-8.81%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Oyunlardan en çok para kazanan şirketler

    Tencent, Microsoft ve Sony gibi dev şirketlerin 2021 yılı oyun gelirleri açıklandı. İşte en çok kazananlar...
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oyunlardan en çok para kazanan şirketler

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı.

    Oyun sektörü hakkında pazar araştırmaları gerçekleştiren NewZoo; Tencent, Microsoft ve Sony gibi dev şirketlerin 2021 yılı oyun gelirlerini açıkladı.

    2021 yılı ile birlikte toplam oyun gelirlerinde yüzde 17,7'lik bir artış yaşanırken, Apple gelirlerini en çok artıran şirket konumunda.

    Zirvede Çinli Tencent var

    2021 yılı içerisinde şirketlerin toplam oyun geliri 126 milyar doları aştı. “League of Legends” ve “PUBG Mobile” gibi popüler oyunların sahibi Tencent, bir önceki yıla göre yüzde 9,9'luk artışla 32.2 milyar dolar gelir elde etti ve ilk sırada yer aldı.

    OYUN

    Listenin ikinci sırasında yer alan ve oyun pazarının dev isimlerinden Sony, yüzde 2,3'lük düşüşe rağmen 18,2 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

    Son yıllarda oyun dünyasındaki çıkışlarıyla bilinen Apple ise bir önceki yıla göre yüzde 17.7'lik artışla 15.3 milyar doları kasasına koydu.

    apple gelir


    İlginizi Çekebilir

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu
    İç Haber

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu

    Fransa maçında Cornelius'un performansı dikkat çekti
    Milli Takımlar

    Fransa maçında Cornelius'un performansı dikkat çekti

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir