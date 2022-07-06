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    Ozon tabakasında büyük bir delik keşfedildi

    Kanada'da bir bilim insanı ozon tabakası üzerinde büyük bir delik bulduğu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 16:21
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    Ozon tabakasında büyük bir delik keşfedildi

    Ozonosfer ya da ozon tabakası, stratosferin üst kısmında bulunan ve Güneş'ten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelleyen koruyucu tabakaya deniyor.

    Bu tabakanın zarar görmemesi oldukça önemli, çünkü Güneş'ten gelen ve son derece ölümcül olan UV-B ve UV-C ışınları bu tabaka sayesinde engelleniyor. Ancak Dünya'dan salınan kimyasal gazlar nedeniyle ozon tabakası sürekli olarak inceliyor.

    Büyük bir ozon deliği keşfedildi

    Kanada yer alan Waterloo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Qing-Bin Lu, dünyanın tropik alanlarının üzerindeki ozon tabakasında 1980'lerden bu yana gelişmekte olan 'büyük' ​​bir delik bulduğunu açıkladı.

    Etkileri yıkıcı olacak

    Lu'ya göre bu ozon tabakasındaki deliğin varlığı, yeryüzüne ulaşan ultraviyole (UV) radyasyonunda artış yol açacak ve Dünya yüzey alanının yüzde 50'sini etkileyerek çevreye yıkıcı zararlar verecek.

    ozon

    Öte yandan, herkes Lu'nun bulgularının doğru olduğuna ikna olmuş değil. Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Paul Young, böyle bir ozon deliğinin olmadığını söylüyor.


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