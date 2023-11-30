Pahalı telefonlar satış rekoru kırıyor: İşte akıllı telefon pazarında son durum iPhone 15 serisinin sevkiyatları yüzde 16 artış gösterirken, ağustosta tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip ve Fold 5 katlanabilir telefon pazarında 1,02 milyon ön siparişe ulaştı.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Yıllar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Counterpoint'in paylaştığı verilere göre, Avrupa'daki akıllı telefon satışları, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüş gösterdi.

Pahalı telefonlar satış rekoru kırıyor

Her ne kadar telefon satışları genel anlamda düşse de üst seviye amiral gemisi telefonlar satış rekorları kırmaya başladı.

Örneğin 1 Ağustos tarihinde Güney Kore'de ön siparişe açılan Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı.

Samsung Galaxy S23 satışlarınınGalaxy S22 serisine kıyasla yüzde 23 daha iyi satıldığı belirtildi.

Şirket Galaxy S23 cihazının satışa sunulduğu ilk 6 ay boyunca 18,63 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi.

Benzer durum iPhone'larda da var

iPhone 15 modelleri için yapılan toplam sevkiyatın, iPhone 14 serisine kıyasla yüzde 16 artış gösterdiği, iPhone 13 için ise yüzde 20 civarında arttığı belirlendi.

Öte yandan vivo, geçtiğimiz günlerde dünya lansmanını yaptığı yeni modeli X100'ü satışa çıkardı.

İlk kez Çin'de satışa çıkan X100 serisi, bugüne kadar tüm vivo modellerini geride bırakarak yaklaşık 140 milyon doların üzerinde gelir elde etti.