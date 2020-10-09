Pakistan, ahlaksız içerik yayınladığı gerekçesiyle TikTok'u yasaklayacak

Pakistan, sosyal medya uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içerik nedeniyle engelleme kararı alacak.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, başka ülkelerin de gündeminde.

Üç üst düzey hükümet yetkilisinin bugün yaptığı açıklamaya göre Pakistan, sosyal medya Uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içeriği filtrelemediği için engellemeye karar verdi.

Yetkililer, söz konusu yasakla ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılacağını belirtti.

"DEFALARCA UYARDIK BİZİ DİNLEMEDİLER"

Karara doğrudan dahil olan üst düzey yetkililerden biri Reuters'e verdiği demeçte, "Onlardan ahlaksız ve ahlaksız içeriği engellemek için etkili bir mekanizma oluşturmalarını defalarca istedik. Ancak platform, Pakistanlı yetkilileri tam olarak tatmin edemedi ve bu nedenle TikTok'u engelleme kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında, Pakistan'ın telekomünikasyon düzenleyicisi, platformda yayınlanan ahlaksız ve yetişkin içerik nedeniyle TikTok'a son uyarısını yapmıştı.

DÜNYA TIKTOK'A KARŞI

Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, güvenlik ve gizlilik kaygıları nedeniyle dünya çapında yoğun eleştiriler alıyor. Hindistan'da zaten yasaklanan uygulama, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede inceleme altında bulunuyor.