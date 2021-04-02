Pakistan, TikTok yasağını ikinci kez kaldırdı

Pakistan’da mahkeme, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetti.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, başka ülkelerin de gündeminde.

Pakistan, sosyal medya Uygulaması TikTok'u "ahlaksız" içeriği filtrelemediği için geçtiğimiz yıl kasım ayında yasaklamıştı.

Daha sonra ise TikTok'tan ahlaksız paylaşım yapan hesapların kaldırılacağı sözünü alan ülke yönetimi, uygulamaya olan erişimi yeniden açmıştı.

MART AYINDA YİNE YASAKLANDI

Pakistan Yüksek Mahkemesi daha önce açılan davayı sonuca bağlamış ve ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok'u yine yasaklamıştı.

YASAK İKİNCİ KEZ KALDIRILDI

Peşaver Yüksek Mahkemesi'nde, bir Pakistanlının TikTok'a karşı açtığı dava duruşması görüşüldü.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmederken, PTA’ya da “ahlaksız içeriklerin” TikTok'a yüklenmesini engellemek için adım atma talimatı verdi.

Han, PTA yetkililerine, "İyi ve kötü içerikleri ayırt edebilecek bir sisteme sahip olmalısınız. İnsanlar PTA’nın kendilerine yönelik eylemde bulunacağını bilirlerse bu tür içerikler yüklemeyeceklerdir." dedi.

500 BİN VİDEO ENGELLENDİ

PTA yetkilileri ise duruşmada, TikTok’a yüklenen 500 bin sakıncalı videoya erişimin engellendiğini açıkladı.

Mahkeme heyeti, PTA’dan detaylı bir rapor hazırlamasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 25 Mayıs’ta görülmesine hükmetti.

DÜNYA TIKTOK'A KARŞI

Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, güvenlik ve gizlilik kaygıları nedeniyle dünya çapında yoğun eleştiriler alıyor. Hindistan'da zaten yasaklanan uygulama, Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede inceleme altında bulunuyor.