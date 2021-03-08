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    Panasonic, ABD'li yazılım firması Blue Yonder'ı 6.5 milyar dolara satın alıyor

    Gelen bilgilere göre Panasonic, ABD'li yazılım firması Blue Yonder'ı 700 milyar yen (6.45 milyar dolar) karşılığında bünyesine katacak.
    • REUTERS
    • 08.03.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 14:11
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    Panasonic, ABD'li yazılım firması Blue Yonder'ı 6.5 milyar dolara satın alıyor

    Japon elektronik firması Panasonic, 2011 yılından bu yana en büyük satın alma işlemini yapmak üzere.

    Nikkei'de yer alan habere göre Panasonic, ABD'li yazılım firması Blue Yonder'ı bünyesine katmak için 6.45 milyar doları gözden çıkardı. Japon şirket, geçtiğimiz yıl şirketin yüzde 20'sini satın almıştı.

    Nikkei'nin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, şu anda son aşamada olan bu satın alma ile aralarında Blackstone Group'un da bulunduğu diğer yatırımcılara ait hisselerin de Panasonic'e geçeceği ifadesi yer aldı.

    YAZILIMI KENDİ ÜRÜNLERİNE ENTEGRE EDECEK

    Söz konusu satın alma sayesinde Panasonic, şirketlerin operasyonel verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak için yazılımı, sensörleri ve diğer cihazları birleştiren donanım ağını daha da genişletecek.

    panasonic

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