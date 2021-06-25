Panasonic, Tesla'daki tüm hisselerini sattı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile ortak batarya üretimi yapan Panasonic, Tesla'daki tüm hisselerini sattığını duyurdu.

Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki tüm hisselerini 3,6 milyar dolara sattığını açıkladı.

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, söz konusu satıştan elde ettiği geliri gelecekteki büyüme çalışmalarında kullanacak.

İLİŞKİLER ETKİLENMEYECEK

Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla'nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Öte yandan Panasonic'in yeni CEO'su Yuki Kusumi, 103 yaşındaki Japon elektronik üreticisi için büyüme stratejisine odaklanırken, üretim tabanından yukarıya doğru verimliliği artırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.