Pandemi döneminde Türkiye'nin Twitter istatistikleri

Pandeminin başlangıcından beri Türkiye'de atılan tweet sayısı, en çok etkileşim alan tweet ve en çok kullanılan hashtag'ler belli oldu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, özellikle koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana oldukça sık kullanıldı.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere devlet yetkilileri, insanları bilinçlendiren ve uyarılarda bulunan paylaşımları Twitter üzerinden yaptı.

Twitter’dan açıklanan verilere göre, Ocak 2020'den bu yana Türkiye'de koronavirüs hakkında 23 milyondan fazla tweet atıldı.

EN POPÜLER HASHTAG'LER

Türkiye'de en çok paylaşılan koronavirüs hashtag'i #evdekal olurken, onu #evdehayatvar ve #HayatEveSığar takip etti. Bu üç hastag’i içeren 1,2 milyondan fazla tweet atıldı.

ETKİLEŞİM REKORU FATİH TERİM'DE

En çok etkileşim alan tweet, Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşım olarak kayıtlara geçti. Söz konusu paylaşım; 452 bin beğenme ve 89.7 bin retweet alırken, 81.3 milyon da cevap aldı.

Öte yandan Twitter, koronavirüs hakkında yanlış bilgiler içeren dünya genelinde 22 bin 400 tweet'i kaldırdı.

Ayrıca salgın hakkında spam içerikli ve manipülatif davranışlar gerçekleştiren 11,5 milyon hesap da kısıtlandı.