Pandemi nedeniyle zirve yapan dijital dolandırıcılığa dikkat

Pandeminin etkisiyle 2020 yılı, dolandırıcılık faaliyetlerinin en fazla kendini gösterdiği yıl olarak tarihe geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı oldukça zor geçti.

Evden çalışma sisteminin, uzaktan eğitimin ve karantina kurallarının uygulandığı bu dönemde, internet kullanımı da ciddi derecede arttı. Ancak bu durum, siber dolandırıcıların ekmeğine adeta yağ sürdü.

Dr. Erhan Yazgan, 2020 yılının birçok dolandırıcılık faaliyetinin de artış gösterdiği bir yıl olarak tarihte yerini aldığını dile getirdi.





DOLANDIRICILARIN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Türkiye’de bu süreçte meydana gelen olayların, devlet yöneticilerinin ve finansal kuruluşların ne tür önlemler alması gerektiğini sergiler nitelikte olduğunu aktaran Yazgan, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri şöyle sıraladı:

"Sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı logoları ve ilgili bakanlık logoları kullanılarak sahte devlet yardımı ilanları verildi ve linki tıklayan insanların bilgisayarlarına ve akıllı cihazlarına casus yazılımlar bulaştırılarak hesap bilgileri ele geçirilmeye çalışıldı.

“Kart aidatlarının iade edileceği söylenerek sahte çağrı merkezleri üzerinden telefonla ulaştıkları insanların kart bilgileri ele geçirilmeye çalışıldı.

“Artan online alışveriş alışkanlıkları fırsata çevrilmek istenerek chargeback fraud denilen, kartla yapılan harcamaların geri iadesi için usulsüz girişimler arttı."





Bu tür dolandırıcılık girişimlerinin sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede benzer şekillerde yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini vurgulayan Yazgan, “Saldırganlar; Dünya Sağlık Örgütü logoları kullanılarak sahte maillerle insanlara anket doldurtulup, banka bilgilerinin ele geçirilmeye çalışılması, ücretsiz dijital platform üyelikleri vaadiyle dolaşıma sokulan sahte linkler aracılığıyla banka hesaplarının ele geçirilmeye çalışılması, virüse karşı sahte ilaç ve aşı satılmaya çalışılması gibi birçok yöntem kullanılıyor.” dedi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI

Söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemlere de değinen Yazgan, “Dolandırıcılık faaliyetlerinin teknolojiden faydalanmasını önlemek için, devlet yöneticilerinin ve finansal kuruluşların vatandaşları sık sık uyarması, finans kuruluşlarının bütün senaryolara uygun güvenlik önlemlerini alması, girişimlerin tespit edildiği an gerekli tüm yasal cezai işlemlerin başlatılması hayati önem taşımaktadır.

Bu süreçte dolandırıcılık girişimlerinin en aza indirilmesi, onlara karşı gerçekleştirilecek etkin mücadelenin, insanların güvende olmalarını sağlayacak, kurumlara ve finans sistemlerine büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz.

Kurumlar tarafından alınan tedbirlerin dışında vatandaşlarımızı da dikkatli olmaya çağırıyoruz.” diye konuştu.