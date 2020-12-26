Pandemide en çok, alışveriş içeriği üreten YouTuber'lar kazandı

YouTuber menejerlik ve kariyer yönetimi ajansı Creator Station'ın CEO'su Cem Özkaynak, pandemiyle Youtube'un önemli bir pazar haline geldiğini belirtti.

Son yıllarda ‘herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz’ cümlesini duymayan çok az insan kaldı. Youtube, hızla yükselen en önemli sosyal medya platformundan biri oldu. Bazıları tarafından boşa harcanan zaman olarak nitelendirilse de oldukça yaratıcı, öğretici içeriklere ulaşmak ve eğlenmek mümkün.

Menajerlik, yapım ve medya ajansı Creator Station’ın CEO'su Cem Özkaynak, YouTuber'ların temsilciğini yaptıklarını, onlara prodüksiyon hizmeti vererek, içerik konusunda destek olduklarını söyledi. Youtuber olmak isteyenlere önerilerde bulunarak, pandeminin dijital medyaya etkilerini değerlendirdi.

"YETENEK ŞART"

Youtube’a girmenin zor olmadığını aktaran Özkaynak, “Bence denemesi de gerekir. İlgi çeken içerikler üretirseniz geri dönüşü hemen alabiliyorsunuz. Abone sayısı veya yeni başlamanız fark etmiyor. İnsanların izlerken keyif alacakları içerik üretiyorsanız anında milyonlar izleyebiliyor. Bu işte yetenek çok önemli ama çalışmak da çok önemli. Emek isteyen bir süreç, iyi hazırlanmak gerekiyor. Kamera karşısına geçip defalarca denemek lazım ki istediğinizi doğru şekilde sunun. İnsanlara bir şey anlattığınız zaman sizi dört kulaklarıyla dinliyorlarsa yeteneklisiniz demektir. Sevdiğiniz alanı doğru anlatıp, büyük kitleleri peşinizden koşturuyorsanız yeteneklisinizdir” diye konuştu.

"PANDEMİYLE ALGIMIZ DEĞİŞTİ"

Özkaynak, "Youtube, sizi kolay popüler ettiği gibi aynı hızda aşağı da çekebilir. İzlenmeleriniz bir anda düşebilir. Buna uyum sağlamak çok önemli. Bundan 3 yıl önce yaptığınız milyonların izlediği videoyu bugün yapsanız hiç izlenmeyebilir. Çünkü izleyenler aynı insanlar değil. Pandemide birçok farklı alışkanlık edindik, insanları ilgileri farklı alanlara kaydı. Güzel içerikler kadar çok kötü içerikler de gördük, algımız değişti" ifadelerini kullandı.

İZLENME SÜRESİNE GÖRE PARA KAZANILIYOR

Youtube’da videolar izlendikçe, izlenme süresine göre para kazanıldığını söyleyen Özkaynak, "1 milyon izleme aldıysanız içerik ürettiğiniz kategoriye göre gelir elde ediyorsunuz. Bu rakam bin izlenme başına 10 ile 50 lira arasındadır, kazanç kategoriye, o dönem reklam verenlere göre değişir" dedi.

PANDEMİYLE YOUTUBE 3 MİLYAR DOLARLIK PAZAR OLDU

Pandemiyle Youtube Türkiye’nin reklam gelirlerinde önemli bir kazanç sağladığını anlatan CEM Özkaynak, "Reklam verenler, buraya milyar dolarlarca para harcadı, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir pazar oldu. Pandemiyle daha fazla dijital içerik tüketmeye başladık. Markalar insanlara kolay ulaşabilmek için billboardları tercih etmiyor, çünkü dışarı çıkmıyoruz, önünden geçmiyoruz. Artık insanları yakalamanın yolu sosyal medyadan geçiyor. Birçok e-ticaret sitesinin dijitaldeki harcamaları geleneksel medyaya yaptıkları harcamanın 4-5 katına çıktı" diye konuştu.

"2 MİLYON İZLENEN YOUTUBER, VİDEO BAŞINA 5 BİN LİRA KAZANABİLİR"

Bu dönemde haber içeriği üretenlerin az alışveriş videoları çekenlerin çok kazandığını aktaran Özkaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Videoları 2 milyon izlenen bir YouTuber, ürettiği içeriğin kategorisine göre video başına 500 ile 5 bin lira arasında para kazanabilir. Haber içeriğinde farklı eğlence içeriğinde farklı bir fiyatlandırma politikası var. Bu reklam verenlerin içerik türüne ilgisiyle alakalı. Pandemide alışverişe yönelik içerik üreten kişiler en yüksek geliri kazanırken haber üretenler daha az kazandı. Çünkü reklam verenler pandemi döneminde alışverişin olduğu içeriklere reklam vermek istiyor. Şu anda, ‘alışveriş, ne yiyorum, içiyorum tarzında vloglar, pandemide nasıl vakit geçiriyorum’ içerikleri en popüler, çok gelir elde eden içerikler. Youtube’un kendi topluluk kuralları sistemi var. Kuralları çok sert, örneğin riskli, çocukları kötü yönlendirecek bir içerik ürettiğiniz zaman o içerik ya artı 18 olarak işaretleniyor ya da doğrudan kaldırılıyor."