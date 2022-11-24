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    Pandemide popüler olan Zoom hisseleri yüzde 90 düştü

    Zoom hisseleri, kısıtlamaların sona ermesi ve talebin azalması nedeniyle düşüş yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:58
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    Pandemide popüler olan Zoom hisseleri yüzde 90 düştü

    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

    Zoom, pandemi döneminde ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

    Şirket, 2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi'nde işlem görmeye başlamıştı.

    O zamanlar piyasa değeri 16 milyar dolara kadar yükselen Zoom, günümüzde koronavirüs salgını sayesinde piyasa değerini 100 milyar dolara kadar çıkarmıştı.

    Zoom hisseleri çakıldı

    Ekim 2020'de hisse fiyatı açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Zoom hisseleri, o tarihten bu yana neredeyse yüzde 90 düştü.

    Zoom hisseleri 2020 sonlarında 478 dolar ile zirveye ulaşırken, şu anda 73.4 dolardan işlem görüyor.

    zoom


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