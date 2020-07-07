Pano casusluğu yapan 47 iPhone uygulaması

Birçok iPhone uygulamasının, kullanıcıların panoya kopyaladığı verileri gördüğü ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği geliştiriciler konferansında merakla beklenen iOS 14'ü resmen tanıtmış ve iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahsetmişti.

iOS 14 sürümünde kullanıcı gizliliğine daha fazla önem veren Apple, herhangi bir uygulamanın panodaki verilere erişim sağlaması halinde kullanıcıları uyaran bir özellik de yeni sürüme eklemişti.

Ancak Apple'ın eklediği bu özellik, birçok uygulamanın panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı. Örneğin herhangi bir kişisel verinizi (parola, kart numarası) panoya kopyaladığınızda, bu uygulamalar kopyaladığınız verileri okuyabiliyor.

PANO VERİLERİNİ OKUYAN 47 UYGULAMA

iOS 14'ün söz konusu yeni özelliği, birçok uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı. Şu ana kadar 47 uygulamanın panoyu okuyabildiği ortaya çıkarken, bu uygulamaların sayısının artması bekleniyor.

İşte iPhone'unuzun panosuna kopyalanan verileri okuyabilen 47 oyun ve uygulama: