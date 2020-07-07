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- Pano casusluğu yapan 47 iPhone uygulaması
Pano casusluğu yapan 47 iPhone uygulaması
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 12:21
Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği geliştiriciler konferansında merakla beklenen iOS 14'ü resmen tanıtmış ve iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahsetmişti.
iOS 14 sürümünde kullanıcı gizliliğine daha fazla önem veren Apple, herhangi bir uygulamanın panodaki verilere erişim sağlaması halinde kullanıcıları uyaran bir özellik de yeni sürüme eklemişti.
Ancak Apple'ın eklediği bu özellik, birçok uygulamanın panodaki verilere eriştiğini ortaya çıkardı. Örneğin herhangi bir kişisel verinizi (parola, kart numarası) panoya kopyaladığınızda, bu uygulamalar kopyaladığınız verileri okuyabiliyor.
PANO VERİLERİNİ OKUYAN 47 UYGULAMA
iOS 14'ün söz konusu yeni özelliği, birçok uygulamanın pano casusluğu yaptığını ortaya çıkardı. Şu ana kadar 47 uygulamanın panoyu okuyabildiği ortaya çıkarken, bu uygulamaların sayısının artması bekleniyor.
İşte iPhone'unuzun panosuna kopyalanan verileri okuyabilen 47 oyun ve uygulama:
- Call of Duty
- Fruit Ninja
- PUBG Mobile
- Accuweather
- AliExpress
- Google News
- Tik Tok
- Overstock
- Paetron
- ABC News
- Al Jazeera English
- CBC News
- CBS News
- CNBC
- Fox News
- News Break
- New York Times
- NPR
- n-tv Nachrichten
- Reuters
- Russia Today
- Stern Nachrichten
- The Economist
- The Huffington Post
- The Wall Street Journal
- Vice News
- Hotels.com
- Hotel Tonight
- The Weather Network
- Sky Ticket
- TrueCaller
- ToTalk
- Tok
- Viber
- Zoosk
- 8 Ball Pool
- Amaze!!!
- Bejeweled
- Block Puzzle
- Classic Bejeweled
- Classic Bejeweled HD
- Golfmasters
- Plants vs Zombies Heroes
- Bed Bath & Beyond