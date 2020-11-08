Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.05
-3.21%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C
    Papa Francis, yapay zekaya karşı dünyayı uyardı

    Papa Francis, yapay zekaya karşı dünyayı uyardı

    Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 08:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni çağın çığır açan teknolojisi yapay zeka, insan hayatını ne kadar kolaylaştırabileceği sürekli araştırılırken, bir gün yapay zekanın insanlığın felaketine yol açabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

    YAPAY ZEKA İSYANINA KARŞI DUAYA ÇAĞIRDI

    Benzer endişeleri dile getiren Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Dünya Çapında Dua Ağı tarafından halka duyurulan aylık dua niyetinde, Vatikan'ın şubatta yaptığı makine öğrenimi teknolojilerinin etik kullanımı çağrısının ardından Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye davet etti.

    Papa Francis, yapay zekaya karşı dünyayı uyardı #1

    "ROBOT TEKNOLOJİSİ HERKES İÇİN OLMALI"

    Papa, gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı uyararak, ve yapay zekanın bunun yerine herkes için çalışması çağrısında bulundu. "Yaşadığımız çığır açan değişimin merkezinde yapay zeka var" diyen Papa Francis, "Robotik, kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyayı mümkün kılabilir" diye konuştu.

    Papa Francis, yapay zekaya karşı dünyayı uyardı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir