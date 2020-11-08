Papa Francis, yapay zekaya karşı dünyayı uyardı

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı.

Yeni çağın çığır açan teknolojisi yapay zeka, insan hayatını ne kadar kolaylaştırabileceği sürekli araştırılırken, bir gün yapay zekanın insanlığın felaketine yol açabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA İSYANINA KARŞI DUAYA ÇAĞIRDI

Benzer endişeleri dile getiren Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Dünya Çapında Dua Ağı tarafından halka duyurulan aylık dua niyetinde, Vatikan'ın şubatta yaptığı makine öğrenimi teknolojilerinin etik kullanımı çağrısının ardından Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye davet etti.

"ROBOT TEKNOLOJİSİ HERKES İÇİN OLMALI"

Papa, gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı uyararak, ve yapay zekanın bunun yerine herkes için çalışması çağrısında bulundu. "Yaşadığımız çığır açan değişimin merkezinde yapay zeka var" diyen Papa Francis, "Robotik, kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyayı mümkün kılabilir" diye konuştu.