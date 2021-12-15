Parker Güneş Sondası, Güneş'in atmosferine girdi

NASA'nın Güneş'i incelemek için fırlattığı Parker Güneş Sondası, Güneş'in dış atmosferinin içine girdi ve çeşitli veriler topladı.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

GÜNEŞ'İN ATMOSFERİNE GİRDİ

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker aracı, Güneş'in dış atmosferinin içine girmeyi başardı.

Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi ve daha ileriye gidemedi.

Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor. Paker aracı, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.