Parmak izi okuyucusu iPhone 14 ile geri geliyor

Apple, daha önce rafa kaldırdığı parmak izi okuyucusunu iPhone 14 ile geri getirmeye hazırlanıyor.

2017 yılında tanıttığı iPhone modellerinde parmak izi teknolojisinin fişini çeken Apple, yıllardır tercihini yüz tanıma teknolojisinden yana kullanıyor.

4 yıldır tanıttığı amiral gemisi modellerde Face ID kullanan ABD merkezli teknoloji şirketi, son yıllarda yalnızca iPhone SE 2 modelinde Touch ID tercih etmişti.

iPHONE 14 İLE PARMAK İZİ GERİ GELİYOR

Apple'ın parmak izi tanıma işlevini akıllı telefonlarına geri döndürmeyi planladığı bildiriliyor.

Çinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, iPhone 14 serisi ekran yüzeyinin altına yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

Şirketin önümüzdeki yıl iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört akıllı telefon çıkarması bekleniyor.

KORONAVİRÜS, APPLE'I KARARINDAN VAZGEÇİRDİ

Özellikle koronavirüs salgını sonrası maskelerin hayatımıza girmesiyle, Face ID özelliğini kullanmak oldukça zorlaşmıştı.

Son dönemde pek çok kullanıcı, bu nedenle parmak izi özelliğinin geri gelmesini yönünde taleplerini Apple'a iletmeye başladı.



Apple'ın bu talebe yanıt verip vermeyeceğini görmek için eylül ayında yapılması planlanan lansmanı beklememiz gerekecek. Ancak yakın kaynaklar, Touch ID özelliğinin yeniden geleceğine kesin gözüyle bakıyor.