PayPal: Pinterest ile ilgilenmiyoruz

PayPal, şu anda sosyal medya platformu Pinterest'in satın alımıyla ilgilenmediklerini açıkladı.

Merkezi ABD'de bulunan çevrimiçi ödeme sistemi PayPal'in, popüler sosyal medya platformu Pinterest'e göz diktiği iddia edilmişti.

Türkiye’deki faaliyetleri 5 yıl önce durduran dijital ödeme şirketi, geçtiğimiz hafta çıkan iddialara göre Pinterest'i satın almak için 45 milyar dolar teklif etti.

PAYPAL YALANLADI

Ödeme şirketi PayPal, dün yaptığı açıklamada, Pinterest'i satın almakla ilgilenmediklerini duyurdu.

Açıklamanın ardından PayPal hisseleri yüzde 6,2 yükselirken, Pinterest'in hisseleri ise yüzde 10 değer kaybetti.

Pandeminin kazananları arasında yer alan Paypal, bu yıl 2,7 milyar dolarlık Japon şimdi al-sonra öde (BNPL) şirketi Paidy'yi satın alması da dahil olmak üzere birkaç devralma anlaşması yaptı.

Ayrıca şirket, çevrimiçi alışveriş yapanların istenmeyen ürünleri iade etmelerine yardımcı olan bir şirket olan Happy Returns'ü bünyesine katmış ve çevrimiçi alışveriş kuponu bulma şirketi Honey Science'ı mayıs ayında satın almıştı.