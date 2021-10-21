PayPal, Pinterest'i 45 milyar dolara satın almak istiyor

Türkiye’deki faaliyetlerini durduran PayPal, sosyal medya platformu Pinterest'i satın almak için 45 milyar dolar teklif etti.

Merkezi ABD'de bulunan çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, popüler sosyal medya platformu Pinterest'e göz dikti.

Türkiye’deki faaliyetleri 5 yıl önce durduran dijital ödeme şirketi, Pinterest'i satın almak için 45 milyar dolar teklif etti.

Venmo, Xoom, Zettle ve Honey gibi çeşitli sektörlerden şirketleri bünyesinde bulunduran PayPal, Pinterest'i satın alarak gelirlerini çeşitlendirmeyi düşünüyor.

E-TİCARET VE REKLAM GELİRLERİ ARTACAK

Pinterest’i satın almanın, PayPal’e e-ticaret büyümesinde daha fazla yardımcı olacağı ve daha fazla reklam geliri sağlayacağı belirtiliyor.

İki şirket yetkilileri de satın alma teklifiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, çıkan haberlerle birlikte Pinterest'in hisseleri 62,60 dolar seviyesine yükseldi.