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    PC markalarının 32 milyar dolarlık ürünü depolarda kaldı: Dev indirimler geliyor

    Apple, Acer, ASUS, MSI, HP ve Dell gibi markaların 32 milyar dolarlık ürünü depolarda kaldı. Gelen bilgilere göre şirketler, büyük indirimler hazırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:04
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    PC markalarının 32 milyar dolarlık ürünü depolarda kaldı: Dev indirimler geliyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artması, dizüstü bilgisayar satışlarını oldukça olumlu etkilemişti.

    Gelen son bilgilere göre, salgının etkisini yitirmesiyle birlikte bilgisayar satışları düşmeye başladı.

    Apple, Acer, ASUS, MSI, HP ve Dell gibi şirketler de dahil olmak üzere birçok teknoloji devinin depolarında, büyük stoklar bulunuyor.

    Depolarda kalan mallarda büyük artış var

    Asus ve Quanta, aşırı dolu depolardan en çok zarar gören şirketler arasında yer alıyor. Genel olarak, Asus'un envanterinin geçen yıla göre yüzde 60 artışla yaklaşık 6,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Quanta'nın elinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 55 artışla 8,4 milyar dolar değerinde satılmamış mal bulunuyor.

    laptop

    Depolarda kalan malların değeri 32 milyar doları aşıyor

    İkinci çeyrek verilerine göre; Apple, Acer, ASUS, MSI, HP ve Dell gibi markaların 32 milyar dolarlık ürünleri depolarda kaldı.

    Büyük indirimler bekleniyor

    Gelen bilgilere göre çoğu PC satıcısı, yüklü stoklarını hızla eritebilmek için bitmiş ürünleri indirim ve promosyonlarla dağıtım kanallarına sunacak.


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