Peak Games'in satılması, Türk şirketlerinin önünü açtı

ABD merkezli Zynga'nın Türk oyun geliştiricisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasının, sektör firmalarına yeni hedefler için kapı açtığı belirtiliyor.

Toon Blast ve Toy Blast gibi oyunlarıyla dünya çapında oldukça popüler hale gelen Türk şirketi Peak Games, ABD'li Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alınmıştı.

Zynga, yapılan anlaşma gereği 900 milyon dolar nakit, 900 milyon değerinde de hisse verecek.

Bu satışla birlikte Peak Games, 2018'de Alibaba tarafından 728 milyon dolara satın alınan Trendyol'u geride bırakarak, Türkiye'nin en değerli işlem gören şirketi oldu.

Söz konusu satın alma işlemi sonrasında şirketin merkezi İstanbul'da kalmaya devam edecek ve yönetim kadrosu değişmeyecek.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın, Peak Games'in küresel çapta yankı bulan satışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk start-up ekosisteminde 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak ilk defa "unicorn" unvanı alan Peak Games'in açtığı yolun diğer start-up'ların gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten Işın, "Unicorn girişim sisteminde ilk defa bir şirketimiz yer aldı. Burada iki önemli nokta var. Birincisi start-up'lar için bu bir dönüm noktası olacak. İkinci kritik nokta ise satışın yapıldığı dönem. Koronavirüs salgının küresel ekosisteme etkileri tartışılırken bu satın almayla dijital iş modelinin böyle bir krizden ne kadar az etkilendiğini de görmüş olduk." dedi.

Dijital pazarın dünya genelinde diğer sektörlere göre üst bir noktaya eriştiğini ve bu pazarın daha da büyüyeceğini ifade eden Işın, "Türkiye'de güçlü bir beşeri sermaye var. Bu beşeri sermayenin start-up'larda değerlendirilmesi çok önemli. Oyun, yazılım, bulut bilişim ve yapay zeka gibi dijital dönüşümün her alanında bu fırsat var." ifadelerini kullandı.

"BU YALNIZCA BİR SATIN ALMA DEĞİL"

Işın, atılan adımın marka değerinin yükselmesi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Bunu sadece bir satın alma olarak görmemek gerekiyor. Büyük bir noktaya gelmiş, bir hikayesi olan bir iş satın alınmış. Bu satın alma Türkiye için dünya çapında bir farkındalık getirdi.

Bu hem yeni 'unicorn'lar getirecek hem de küresel anlamda Türkiye'deki potansiyelin araştırılmasına vesile olacak, buradaki diğer girişimler için de farkındalık ve güven oluşturacak." dedi.

Türkiye'de teknoloji alanındaki start-up çalışmalarının tanıtılması konusunda daha fazla gayret sarf edilmesi gerektiğini belirten Işın, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Neyimiz olduğu kadar, onu nasıl sunduğumuz da önemli. Doğru pazarlama yapabilmenin önemi de burada ortaya çıkmış oluyor. Söz konusu şirket, doğru yöntemle ve doğru pazarlamayla ilerlemiş ve bir marka değeri oluşturmuş.

"ACELECİ DAVRANILMAMALI"

Yeni girişimlerin 'Yaptım niye olmadı, niye değer görmüyor' anlayışından kurtulması gerekiyor. Gerçek bir marka, hizmet ya da ürün, nihayetinde değerini buluyor. Bu konuda aceleci davranmamak lazım."