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    Pekin'de sürücüsüz taksiler hizmete başladı

    Çinli Pony.ai ve Baidu, Pekin kentinde halkın ilk kez sürücüsüz robot taksi deneyimleyebileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 17:43
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    Pekin'de sürücüsüz taksiler hizmete başladı

    Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da testler devam ediyor.

    Toyota'nın da desteklediği Çin merkezli Pony.ai şirketi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Fremont bölgesinde sürücüsüz otomobil pilot programına bir süredir devam ediyor.

    Baidu ve Pony.ai, sürücüsüz taksi hizmeti sunma izni aldıklarını duyurdu. Her iki şirket de Pekin kentinde sürücüsüz taksilerini halkın kullanımına sundu.

    Gözetmen bulunması şart

    Sürücüsüz taksilerdeki sürücü koltuğunda bir sürücüye ihtiyaç duyulmasa da arabada bir gözetmen bulunması şu anda zorunlu.

    pony ai

    Henüz Pekin genelinde faaliyet gösteremeyen Baidu ve Pony.ai, yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Yizhuang'da 60 kilometrekarelik bir alanda hizmet veriyor.

    Baidu bölgeye 10 otonom araç yerleştirebilirken, Pony.ai sadece dört araç çalıştırabiliyor. Her iki şirket de gelecekte yollardaki araç sayısını artırmayı planlıyor.

    Çin'de birçok yerel girişim bu konuda rekabet ediyor. Son aylarda, Momenta ve SAIC, Guangzhou'da Nissan yapımı Weride robot taksi hizmetlerini denemek için resmi onay aldı.


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