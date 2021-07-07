Pentagon, Microsoft’la yapılan 10 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti

Pentagon, Microsoft’la yapılan 10 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donald Trump döneminde Microsoft'un kazandığı 10 milyar dolarlık ihaleyi iptal etme kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılında 10 milyar dolarlık Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini Microsoft'a vermişti. Donald Trump döneminde yapılan bu anlaşma oldukça eleştirilmişti.

O dönemde birçok analist ve uzman, Amazon’un bulut bilişim konusunda Microsoft’tan daha önde olduğunu ve ihale konusunda haksızlık yapıldığını öne sürmüştü.

Bu gelişmenin ardından Amazon, yasal bir itiraz dilekçesi hazırlayarak ihaleye itiraz etmiş ve dönemin ABD Başkanı Trump’ı suçlamıştı.

Amazon ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump ile şirketin kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ihalenin Amazon'a verilmediğini iddia etmişti.



PENTAGON ANLAŞMAYI İPTAL ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); Amazon'un, haksız bir şekilde Microsoft'a verildiği iddiasıyla mahkemeye taşıdığı 10 milyar dolarlık Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi (JEDI) ihalesini iptal etti

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün, Savunma Bakanlığı, Müşterek Savunma Altyapısı Girişimi Bulut ihalesini iptal etti ve sözleşme fesih prosedürlerini başlattı. Bakanlık; değişen gereksinimler, artan bulut iletişimi ve sektördeki ilerlemeler nedeniyle JEDI Bulut projesinin artık ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın, Müşterek Muharip Bulut Kabiliyeti adında yeni bir bulut projesi için çok paydaşlı ve süresiz yeni bir ihale başlatacağı ifade edilen açıklamada, Pentagon'un; Microsoft ve Amazon Web Services (AWS) gibi sınırlı sayıda kaynaktan teklif almayı amaçladığı bildirildi.

JEDI, ABD Savunma Bakanlığı’nın bütün eskiyen ağını bir araya getirerek tek bir bulut bazlı sistemde saklamasını amaçlayan bir proje olarak başladı. Bu yeni veri tabanında gizli veriler saklanabilecek ve yapay zeka bazlı analizler yapılabilecekti. Bu proje ile Pentagon, daha geniş bir dijital modernleşme sürecine girmeyi planlıyordu.