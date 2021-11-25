Pentagon'dan, UFO'ları incelemek için yeni oluşum

Tanımlanamayan nesnelere karşı adım atmaya hazırlanan ABD, bu konuda yeni birim oluşturdu. Amerikalı yetkililer, UFO'ların ulusal güvenlik endişelerini artırdığını söyledi.

Geçen yaz paylaşılan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) raporunun ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sır perdesini aralamak için kolları sıvadı.

Pentagon, "hassas askeri bölgelere yakın UFO raporlarını araştıracak" yeni bir grubun kurulduğunu duyurdu.

UFO'LAR MERCEK ALTINDA

Havada Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu, özellikle ABD askeri tesislerinin yakınındaki Açıklanamayan Hava Olayları (UAP) raporlarını inceleyecek. UAP, UFO'lar olarak bilinen nesneleri tanımlamak için kullanılan askeri terim olarak öne çıkıyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Havadaki herhangi bir nesnenin Özel Kullanım Hava Sahası'na sızması, uçuş ve operasyon güvenliği endişelerini doğuruyor ve ulusal güvenlik sorunlarına yol açabilir." denildi.

"ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR"

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, tanımlanamayan hava olaylarının "hava mürettebatı için uçuş riskinin güvenliği anlamına geldiğini ve ulusal güvenlik endişelerini artırdığını" kaydetti.

ABD'DE UFO'LARA KARŞI ADIM

ABC News'in haberine göre, oluşturulan yeni grup, Pentagon'un diğer federal kurumlarıyla Özel Kullanım Hava Sahası'ndaki nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme çabalarını senkronize edecek.

Söz konusu oluşum, istihbarattan sorumlu savunma bakanı tarafından denetlenecek.

143 OLAY AÇIKLANAMADI

Geçen haziran ayında, ABD İstihbarat Topluluğu, Kongre tarafından talep edilen "Açıklanamayan Hava Olayları"na ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda 143 olayın açıklanamadığı ve bunlardan 18'inin "ileri teknolojiyi göstermek için" göründüğü belirtildi.

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