Perseid meteor yağmuru, ağustosta başlayacak

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru 11 Ağustos'ta gözlemlenebilecek.

Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece izlenebiliyor.

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Her yıl aynı tarihte gerçekleşiyor

Bu meteorlar sürekli olarak Güneş'in etrafında dönüyor ve Dünya hep aynı dönemde bu kozmik toz bulutlarına denk geliyor. Bu nedenle Perseid meteor yağmurları her yıl aynı tarihte gözlemleniyor.

Her yıl temmuz sonu-ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanıyor. Bu tarihte saat başı 100'den fazla meteor gözlemlenebiliyor.

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.