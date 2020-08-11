Perseid meteor yağmuru nedir

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntıların oluşturduğu bir göktaşı yağmuru çeşididir.

Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece etkileyici manzaralar oluşturabiliyor.

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

HER YIL AYNI TARİHLERDE GÖZLEMLENİYORLAR

Bu meteorlar sürekli olarak Güneş'in etrafında dönüyor ve Dünya hep aynı dönemde bu kozmik toz bulutlarına denk geliyor. Bu nedenle Perseid meteor yağmurları her yıl aynı tarihte gözlemleniyor.

Her yıl temmuz sonu-ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanıyor. Bu tarihte saat başı 100'den fazla meteor gözlemlenebiliyor.