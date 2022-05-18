Perseverance, asıl görev bölgesine yaklaştı

Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek toplayan NASA'nın keşif aracı Perseverance, asıl görev bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, asıl görev noktasına ulaşmak üzere.

NASA'nın Perseverance gezgini, 17 Mayıs'ta Mars'ta "Hawksbill Gap" olarak bilinen antik delta özelliğine tırmanmaya başladı.

Yaşam belirtisi ihtimali var

Söz konusu bölge, Perseverance ekibinin "ana astrobiyoloji hedefi" ve kızıl gezegende eski yaşamın belirtilerini bulmak için belirlenen en önemli yerlerden bir tanesi.

Perseverance, otonom navigasyon sisteminin yardımıyla yokuş yukarı yol almaya başladı. Gezici, 2030'larda Dünya'ya geri getirmek için deltanın tabanından kaya örnekleri toplayacak.

Perseverance proje bilim insanı yardımcısı Dr. Katie Stack Morgan, "Jezero Krateri'ndeki delta, Perseverance'ın ana astrobiyoloji hedefidir. Bunlar, antik yaşamın belirtilerini içerme potansiyelinin en yüksek olduğunu düşündüğümüz kayalar. Bu bölge, ayrıca Mars'ın iklimi ve bunun zaman içinde nasıl geliştiği hakkında bize bilgi verebilir." dedi.

Deltalar, bir nehir akışının besinler de dahil olmak üzere malzemeleri yüksek oranda biriktirdiği doğal toplama noktalarıdır.

Toprak analizi yapacak

Mars aracı oraya vardığında, üzerindeki yüksek teknoloji cihazlar sayesinde uygun kayalardan örnek alacak ve aynı zamanda çevresinin bileşimini analiz edip, potansiyel olarak bölgenin bir zamanlar yaşanabilir olup olmadığını yanıtlamaya çalışacak.

Bilim insanları, keşif aracının örnekleri Dünya'ya geri getirinceye kadar, büyük olasılıkla Mars'ta yaşamın bir zamanlar var olup olmadığını bilemeyeceğimizi söylüyor.