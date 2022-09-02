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    Perseverance, Mars'ta 7 kez oksijen üretmeyi başardı

    NASA'nın şu anda Mars'ta bulunan Perseverance adındaki gezici aracı, 7 kez oksijen üretti.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:02
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    Perseverance, Mars'ta 7 kez oksijen üretmeyi başardı

    NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

    Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

    7 kez oksijen üretmeyi başardı

    Mars'taki atmosferin yaklaşık yüzde 96'sını oluşturan karbondioksiti dönüştürmek için tasarlanmış Perseverance üzerinde küçük bir araç bulunuyor. Mars gezgini, MOXIE aracı ile 7 kez oksijen üretmeyi başardı.

    Şubat 2021'den bu yana cihaz yedi kez çalıştı ve her seferinde saatte yaklaşık 0,2 ons (6 gram) oksijen üretti. Bu, Dünya'daki küçük bir ağacın üretebileceği oksijen miktarıyla aynı seviyede.

    perseverance

    MOXIE cihazı, Mars'ta dört mevsim boyunca hem gece hem de gündüz çeşitli koşullarda çalıştı. Araştırmacılar, cihazın MOXIE'den yaklaşık 100 kat daha büyük bir versiyonunun, kızıl gezegeni ziyaret eden gelecekteki astronotlar için potansiyel olarak solunabilir oksijen oluşturabileceğini umuyor.

    Eğer Mars'ta oksijen üretilemezse, bir uzay gemisinin büyük bir bölümünün Dünya'dan taşınacak oksijene ayrılması gerekiyor.


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