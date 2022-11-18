Perseverance, Mars'taki gizemli kayaları araştırıyor

Bir süredir Mars yüzeyinde incelemeler yapan Perseverance aracı, şimdilerde gizemli kayaları araştırmaya başladı.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

NASA'nın Perseverance Mars gezgini, bilim ekibinin Jezero Krateri'nin eski nehir deltasının tabanına yakın "Yori Geçidi" adını verdiği bir alanı keşfetmeye başladı.

Kayalar daha ayrıntılı incelenecek

Perseverance'ın temmuz ayında topladığı örneklere benzer bir kaya bu bölgede görüldükten sonra, araştırmalar derinleşti.

Söz konusu kayalar, bilim insanlarının oldukça dikkatini çekiyor. Çünkü bu yapılar, çökelmeden ve taş oluşturmadan önce başka bir yerden su ile taşınan ince tanelerden oluşuyor.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Perseverance proje bilimcisi Katie Stack Morgan, "Organik ve potansiyel biyo-imza araştırmalarımızda genellikle bunun gibi ince taneli tortul kayaçların incelenmesine öncelik veriyoruz." dedi.

Jezero Krateri'nde biyo-imzalar (eski yaşam için kanıt olarak hizmet edebilecek herhangi bir karakteristik, element, molekül, madde veya özellik), Perseverance gezgininin dört bilim hedefinden biri.

Perseverance, Yori Geçidi'nden bir örnek topladıktan sonra 227 metre güneydoğuya, mega bir kum dalgasına doğru gidecek.