NASA, Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance’ın yüzeydeki ilerleyişi sırasında kaydettiği ilk sesi yayınladı.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance (Azim) aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne indi.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, taşıdığı hassas mikrofon ile bir ilke imza atarak kızıl gezegen yüzeyindeki ilerleyişinin sesini kaydetti.

OLDUKÇA GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR

NASA tarafından paylaşılan ses kayıtlarında, uzay aracının tekerleklerinin, yüzeyle etkileşiminden kaynaklanan sesi, yüksek tizde bir gürültü ile duyuluyor. Perseverance’in Mars arazisinde gezinirken oldukça gürültü çıkardığı ifade ediliyor.

Perseverance, Mars'taki ilerleyişinin sesini kaydetti - VİDEO

Paylaşılan ilk kayıt, orijinal ve filtrelenmemiş sesten oluşuyor. Perseverance’ın sürüş sesi, giriş ve iniş (EDL) mikrofonu tarafından kaydedildi.

EDL sisteminin mühendisi Dave Gruel, Mars kaşifinin yüzeydeki sürüşü sırasında çıkardığı ses için, "Arabamı sürerken bu sesleri duysaydım kenara çekip çekici çağırırdım. Ancak duyduklarınızı ve bunların nerede kaydedildiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırırsanız bu mükemmel bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

İkinci kayıt ise sesin bir kısmının mühendisler tarafından filtrelenmiş 90 saniyelik versiyonunu içeriyor.

2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.