Perseverance, Mars'taki ilk numunesini topladı

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Perseverance, bir kayayı delerek topladığı numuneyi başarılı bir şekilde tüpe yerleştirdi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmiş ve çalışmalara başlamıştı.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırıyor.

Kraterdeki kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.

7 AY SONRA İLK NUMUNEYİ TOPLADI

Bir kraterden numune toplaması gereken Perseverance, geçtiğimiz ay zeminde delik açma işlemini gerçekleştirmiş, ancak topladığı örnekleri numune tüpüne yerleştirememişti.

Şimdi ise NASA'dan müjdeli haber geldi. NASA, 6 Eylül'de gerçekleştirilen numune toplama çalışmasının başarıyla tamamlandığını ve tüpe yerleştirildiğini duyurdu.

DÜNYA'YA GETİRİLECEK

Perseverance'ın topladığı örnekler, gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek ve inceleme altına alınacak.

Bilim insanları, söz konusu örneklerde eskiden Mars'ta yaşamış olabilecek mikroskobik canlı fosillerinin bulunabileceğini söylüyor.

Perseverance'ın bulguları, aynı zamanda gezegenin jeolojisini ve geçmişte Mars ikliminin nasıl olduğunu da ortaya koyacak.

Böylece gelecekte Mars'a gidecek astronotlar, gezegen hakkında önceden hazırlık yapabilecek.

Görsel: Perseverance aranın numune toplamak için kayaya açtığı delik