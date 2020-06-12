Perseverance nedir

Perseverance, NASA'nın 2020 yılı içerisinde Mars'a göndermek için fırlatacağı bir uzay aracıdır.

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı, şu anda Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda geliştiriliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek. Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

ÜNLÜ DEDEKTİF DE EŞLİK EDECEK

NASA’nın Mars’taki yaşam arayışına ünlü dedektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Watson da dahil olacak.

Perseverence adlı keşif aracına kurulan ve isimlerini ünlü polisiye karakterlerinden alan iki aygıt, önümüzdeki yıl kızıl gezegene varacak.

Robotik kolun ucuna monte edilen mikropartikül tahlil cihazı SHERLOCkK, kum tanesi büyüklüğündeki ipuçlarını izleyecek.

WATSON ise kaya yapılarının görüntülerini yakından kaydedecek bir kamera olarak araca yerleştirildi.

Birlikte çalışacak iki aygıt, kayaların yüzeylerini incelerken, belirli mineral ve organiklere dair ipuçlarını haritaya dökecek. Bilim insanları bu sayede kızıl gezegendeki mikrobiyal yaşamı araştıracak.

MARS'TAKİ GÖREVLERİ

Perseverance aracı, Mars'ta daha önce yaşama elverişli olmuş olabilecek bir bölgeyi araştıracak, geçmiş yaşam için izler arayacak ve yaşam içerme ihtimali en yüksek örnekleri de sonradan incelenmesi için saklayacak.

Mars aracının görevi bunlarla da bitmeyecek. Araç, Mars'taki toz fırtınalarının tehlikelerini araştıracak ve Mars yüzeyinde atmosferdeki karbondioksitten saf oksijen üretimi için testleri yapacak.

Perseverance; aynı zamanda Mars'ın yer altı sularını, hava durumunu ve iklimini araştıracak; iniş tekniklerini ve teknolojilerini test edecek ve Mars üzerinde insanlar için tehlike veya kolaylık yaratabilecek başka çevresel faktörleri de gözlemleyecek.