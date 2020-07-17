PES 2021'den ilk fragman geldi

KONAMI, bu yıl yalnızca güncelleme olarak piyasaya süreceği PES 2021'e ait yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021, çok yakında oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ekim ayında yayınlanacak FIFA 21 ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanan PES 2021 hakkında yavaş yavaş yeni bilgiler de gelmeye başladı.

YALNIZCA GÜNCELLEME OLARAK YAYINLANACAK

KONAMI tarafından bu yıl yeni bir PES oyunu yayınlanmayacak. Bunun yerine PES 2020'yi güncelleyecek şirket, güncellemenin ardından oyunu PES 2021 olarak yayınlayacak.

KONAMI, gelecek yıl her anlamda yenilenmiş sağlam ve iddialı bir PES 2022 için çalışmalar yürütüyor. Şirket, bu nedenle yeni bir PES oyunu bu yıl yayınlamayı düşünmüyor.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

PES 2020'nin güncellenmiş sürümü olan PES 2021 ile ilgili ilk tanıtım videosu yayınlandı. Videoda, futbol tarihinin en önemli anlarının oyuna aktarılmış hali karşımıza çıkıyor.

15 EYLÜL'DE YAYINLANACAK

PES 2020'nin üzerine kurulacak PES 2021 güncellemesi, 15 Eylül tarihinde oyunseverler ile buluşacak.