PES 2021'in ücretsiz sürümü PES 2021 Lite yayınlandı

KONAMI, eFootball PES 2021'in ücretsiz "Lite" sürümünü; PlayStation 4, Xbox One ve PC için ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşturdu.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021 (PES 2021); bu yıl yeni bir oyun olarak değil, sezon güncellemesi adı altında yayınlanmıştı.

Ekim ayında, oyunu aynı zamanda Android ve iOS mağazalarında da yayınlayan KONAMI, şimdi de PlayStation 4, Xbox One ve PC için ücretsiz PES 2021 Lite sürümünü kullanıma sundu.

Şu anda PES 2021'i Steam üzerinden satın almak isteyen kullanıcılar, 65 liralık bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Ancak PES 2021 Lite, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.





BAZI ÖZELLİKLER KISITLI

PES 2021 Lite, normal oyunun daha sadeleştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sadeleştirme, oyunun oynanışını ve mekaniğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Şirket, yalnızca oyun modlarında, takımlarda ve stadyumlarda kısıtlamaya giderek bazı özelliklerin kullanılamamasını sağlıyor.

Örneğin PES 2021 Lite oyununda, çevrimdışı veya online maç yapabiliyorsunuz. Ancak oyundaki takımlar ve stadyumlar kısıtlı olduğundan, turnuva veya lig modu gibi özellikler kullanılamıyor.

PES 2021 LITE İNDİR

Eğer PES 2021 oyununu tek başınıza veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek için oynamak isterseniz, normal sürüme para vermektense üretsiz Lite sürümünü tercih edebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantılardan, oyunun indirme sayfalarına ulaşabilirsiniz.

OYUNDAKİ MEVCUT MODLAR

Başlama Vuruşu (Çevrimdışı)

Yerel Maç

Ortaklaşa

Antrenman (Beceri Antrenmanı)

myClub

eFootball

Matchday

Online Turnuva (belli turnuvalarla sınırlıdır)

Ayarlar

Düzenleme Modu (Sadece PS4 ve Steam)

BAŞLAMA VURUŞU MODUNDA MEVCUT OLAN KULÜPLER

FC Barcelona

FC Bayern München

Juventus

Manchester United

Arsenal

Not: Bu takımlar yalnızca "Başlama Vuruşu" modu için geçerli. Diğer tüm oyun modlarında, oyunun tam sürümünde yer alan tüm kulüpleri kullanabilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji