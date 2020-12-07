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- PES 2021'in ücretsiz sürümü PES 2021 Lite yayınlandı
PES 2021'in ücretsiz sürümü PES 2021 Lite yayınlandı
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 17:04
- Güncelleme : 07.12.2020 - 17:45
KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2021 (PES 2021); bu yıl yeni bir oyun olarak değil, sezon güncellemesi adı altında yayınlanmıştı.
Ekim ayında, oyunu aynı zamanda Android ve iOS mağazalarında da yayınlayan KONAMI, şimdi de PlayStation 4, Xbox One ve PC için ücretsiz PES 2021 Lite sürümünü kullanıma sundu.
Şu anda PES 2021'i Steam üzerinden satın almak isteyen kullanıcılar, 65 liralık bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Ancak PES 2021 Lite, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.
BAZI ÖZELLİKLER KISITLI
PES 2021 Lite, normal oyunun daha sadeleştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sadeleştirme, oyunun oynanışını ve mekaniğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Şirket, yalnızca oyun modlarında, takımlarda ve stadyumlarda kısıtlamaya giderek bazı özelliklerin kullanılamamasını sağlıyor.
Örneğin PES 2021 Lite oyununda, çevrimdışı veya online maç yapabiliyorsunuz. Ancak oyundaki takımlar ve stadyumlar kısıtlı olduğundan, turnuva veya lig modu gibi özellikler kullanılamıyor.
PES 2021 LITE İNDİR
Eğer PES 2021 oyununu tek başınıza veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek için oynamak isterseniz, normal sürüme para vermektense üretsiz Lite sürümünü tercih edebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantılardan, oyunun indirme sayfalarına ulaşabilirsiniz.
OYUNDAKİ MEVCUT MODLAR
- Başlama Vuruşu (Çevrimdışı)
- Yerel Maç
- Ortaklaşa
- Antrenman (Beceri Antrenmanı)
- myClub
- eFootball
- Matchday
- Online Turnuva (belli turnuvalarla sınırlıdır)
- Ayarlar
- Düzenleme Modu (Sadece PS4 ve Steam)
BAŞLAMA VURUŞU MODUNDA MEVCUT OLAN KULÜPLER
- FC Barcelona
- FC Bayern München
- Juventus
- Manchester United
- Arsenal
Not: Bu takımlar yalnızca "Başlama Vuruşu" modu için geçerli. Diğer tüm oyun modlarında, oyunun tam sürümünde yer alan tüm kulüpleri kullanabilirsiniz.
Instagram: @eshteknoloji