PES 2022 Mobile çıkış tarihi: PES 2022 Mobile (eFootball 2022) ne zaman çıkacak?

Pek çok oyunsever, bu yıl piyasaya ''eFootball 2022'' adı ile sürülmesi beklenen mobil oyun PES 2022 Mobile'ın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, PES 2022 Mobile (eFootball) ne zaman çıkacak?

Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan futbol oyunları serisinin beklenen son oyunu PES 2022 Mobile çıkış tarihi oyun severler tarafından araştırılıyor.

Konami tarafından piyasalara sürülen oyun, transfer dönemlerinin de sona ermesinin ardından erişime açılacak.

Geçtiğimiz ay, PES 2022 olarak çıkması beklenen mobil oyunun, eFootball adıyla piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Bu noktada oyunun 2022 sürümünü merakla bekleyen PES severler, ''eFootball 2022 Mobile ne zaman çıkacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki PES 2022 Mobile (eFootball 2022) ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

PES 2022 MOBILE (EFOOTBALL) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Net olarak oyunun çıkacağı tarih bilinmese de PES 2018'in 15 Eylül'de, PES 2019'un 30 Ağustos'ta, PES 2020'nin 10 Eylül'de piyasaya sürülmüş olması, oyunun çıkış tarihi hakkında fikir verici oldu. ,

Kulislerde yer alan bilgilere göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak. Oyunun bu tarihten önce piyasaya sürülmesi ise sürpriz olacak.

PES OYUNU NEDİR?

Pro Evolution Soccer, çoğu zaman şu şekilde de ifade edilir PES ya da Pro Evo, Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan futbol oyunları serisidir.