PES'in yeni oyunu eFootball 2023 ücretsiz olarak yayınladı

KONAMI'nin popüler oyun serisi PES'in yeniden markalaşmış hali olan eFootball 2023, Steam üzerinden erişime açıldı.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, geçen yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra yoğun eleştiri almaya başlayan eFootball 2022, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde zirveye yerleşti.

Ardından KONAMI, aylar sonra tüm sorunları gideren yeni güncellemesini yayınlasa da oyuncular yine de pek memnun kalmadı.

eFootball 2023 yayında

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami'nin yaptığı oyun dünyasının en popüler spor oyunlarından birisi olan PES'in yeni oyunu eFootball 2023 ücretiz olarak yayınladı.

Aslına bakacak olursak, geçtiğimiz yıl yayınlanan eFootball 2022'yi güncelleyen KONAMI, oyunun adını eFootball 2023 olarak değiştirdi ve yeni özellikler ve iyileştirmeler getirdi.

Oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows destekli masaüstü bilgisayarlar ve Steam üzerinden ücretiz olarak oynanabiliyor.

eFootball 2023, beraberinde yaz döneminden güncellenmiş oyuncu verilerini ve transferlerini de getirerek ikinci yılına giriyor.

‘Oynaması ücretsiz’ modeliyle KONAMI, ortak ve lisanslı kulüplerin çoğunun güncellenmiş kadroları ve stadyumları başta olmak üzere futbol simülasyon oyunlarındaki en son gelişmeleri oyunseverlerle buluşturuyor.