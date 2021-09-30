PES'in yerini alacak eFootball 2022 ücretsiz olarak yayınlandı

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu Pro Evolution Soccer (PES) tarihe karıştı. KONAMI'nin yeni futbol oyunu eFootball 2022 ücretsiz olarak oyunseverlerle buluştu.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl oldukça farklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

PES severler 2022 sürümünü merakla beklerken; yapımcı KONAMI, oyunun artık Pro Evolution Soccer olarak değil, "eFootball" adıyla piyasaya sürüleceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

EFOOTBALL 2021 ÜCRETSİZ YAYINLANDI

Futbol tutkunlarının merakla beklediği eFootball 2022, 30 Eylül 2021 (bugün) itibarıyla PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunun, çıkışından sonra sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

EFOOTBALL 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Konami'nin yaptığı popüler oyun serisi PES'in yeni oyunu eFootball 2022'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350

Intel Core i5-2300, / AMD FX-4350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790

GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

EFOOTBALL 2022 NELER SUNUYOR

eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru. Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.

eFootball 2022, şu anda yalnızca 9 takımla ( FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo ) oynanabiliyor ve yalnızca gösteri maçları yapılıyor. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımlar eklenecek.