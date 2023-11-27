Petrol ve doğalgaz devleri iklim krizinden para kazanacak: Tam 7 trilyon dolar! Eriyen buzlar, Kuzey Kutbu'nda 7 trilyon dolar değerinde yeni petrol rezervlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Şirketler, gelecekte bu bölgeyi para kazanmak için kullanacak.

ensonhaber.com

İklim değişikliğinin sebep olduğu buzların erimesi nedeniyle yeni topraklar açığa çıkarken, petrol ve doğalgaz şirketleri yeni açığa çıkan kara ve denizden trilyonlarca dolar kazanmaya hazırlanıyor.

Science dergisinde yayınlanan yeni bir makale, Kuzey Kutbu'ndaki erime bölgelerinin zengin kaynaklara sahip olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Jeoloji Araştırması (USGS), Arktik'te keşfedilmemiş 90 milyar varil petrol bulunduğunu ve bunun yüzde 84'e kadarının açık denizlerde olduğunu tahmin ediyor.

Değeri 7 trilyon dolar

Brent petrolün bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 80 dolar olarak fiyatlandırıldığı düşünülürse, Kuzey Kutbu'ndaki petrolün değeri kabaca 7 trilyon dolara kadar çıkabilir.

USGS'nin tahminlerine göre, bu bölgede ayrıca 1.669 trilyon metreküp doğalgaz ve 44 milyar varil sıvı doğalgaz bulunuyor.

Petrol devi Exxon Mobil, bölgeyi 'petrol açısından en umut verici ve en az keşfedilen bölgeler' olarak tanımladı.

Çevre grubu Greenpeace, Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesinin iklim değişikliğinin maliyetinden ziyade bir iş fırsatı olarak görülmesinin 'acı bir ironi' olduğunu söylüyor.

Norveç, Kanada, Danimarka, ABD ve Rusya, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında 'genişletilmiş kıta sahanlığı' talep etti.

Kuzey Kutbu'nun yaklaşık yüzde 40'ı karadan oluşuyor, diğer üçte biri ise 500 metreden daha az su altında bulunan geniş kıta sahanlıklarından meydana geliyor.

Kuzey Kutbu ülkeleri (ABD, Kanada, Grönland, Norveç, İzlanda ve Kanada) kendi topraklarında sondaj yapma hakkına sahip. Öte yandan, Rusya da Arktik bölgelerde sondaj çalışmalarına başladı.

Çevreciler Norveç'i şikayet etti

Çevre aktivistleri, Norveç hükümetini, Kuzey Kutbu'nda petrol aramalarına izin vermesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet etti.

USGS, keşfedilmemiş petrol kaynaklarının yüzde 70'inin Arktik Alaska, Amerasia Havzası, Doğu Grönland Rift Havzaları, Doğu Barents Havzaları ve Batı Grönland-Doğu Kanada'da olduğunu tahmin ediyor.

NASA istatistiklerine göre, Arktik yaz deniz buzları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu artan sıcaklıklar nedeniyle her on yılda bir yüzde 12,2 oranında küçülüyor.

2020'nin sonlarında Sibirya'nın sıcak hava dalgasından dolayı deniz buz örtüsü 3,74 kilometre kareye küçüldü.

Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar geçen yıl ortalamanın 8 derece üzerindeydi ve araştırmacılar, 2050 yılına kadar yaz deniz buzunun kalmayacağını tahmin ediyor.

ABD hükümeti, dünyanın yılda 30 milyar varil petrol kullandığını tahmin ediyor.

Araştırmacılar, eriyen buzların yalnızca deniz seviyesinin yükselmesine neden olmakla kalmayıp, şirketlerin bu alanlarda sondaj yapmasıyla somon gibi türlerin yok olabileceğini söylüyor.