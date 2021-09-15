Phone 13 serisine özel MagSafe kılıfların Türkiye fiyatları

Apple, iPhone 13 serisi ile birlikte yeni nesil akıllı telefonları için tasarlanan MagSafe aksesuarlarını da görücüye çıkardı.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte iPhone 12 modellerinin yanı sıra, MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtarak kablosuz teknolojilere geçeceğinin sinyallerini vermişti.

ABD'li teknoloji devi, dün akşamki etkinlikte iPhone 13 modelleriyle birlikte yenilenen MagSafe cihazlarını da görücüye çıkardı.

MagSafe özellikli kılıflar, yine silikon ve deri olmak üzere iki farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor.

Apple, yeni kılıfları turuncu, koyu yeşil, puslu pembe, lacivert, şeftali, kırmızı, mavi, siyah olmak üzere sekiz farklı renk seçeneğiyle satışa sunuyor.

Öte yandan, geçen seneye göre kılıfların tasarımının değişmediğini ve genel görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz.

MAGSAFE KILIFLAR TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 13 MagSafe özellikli Silikon Kılıf: 499 TL

iPhone 13 MagSafe özellikli Şeffaf Kılıf: 499 TL

iPhone 13 MagSafe özellikli Deri Kılıf: 529 TL

iPhone 13 mini MagSafe özellikli Silikon Kılıf: 499 TL

iPhone 13 mini MagSafe özellikli Şeffaf Kılıf: 499 TL

iPhone 13 mini MagSafe özellikli Deri Kılıf: 529 TL

iPhone 13 Pro MagSafe özellikli Silikon Kılıf: 499 TL

iPhone 13 Pro MagSafe özellikli Şeffaf Kılıf: 499 TL

iPhone 13 Pro MagSafe özellikli Deri Kılıf: 529 TL