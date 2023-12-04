Pilot ortadan kaybolmuştu: 2. Dünya Savaşı'ndaki kayıp savaş uçağı bulundu 2. Dünya Savaşı'ndan kalma kayıp savaş uçağı 80 yıl sonra bulundu. İtalya'ya yapılan cesur bir baskında ortadan kaybolan uçak, Manfredonia Körfezi açıklarında 12 metre su altında tespit edildi.

ensonhaber.com

Müttefiklerin işgalinden sadece birkaç gün önce İtalya'ya yapılan cesur bir baskında ortadan kaybolan bir savaş uçağı bulundu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden bir gizem çözüldü.

ABD'li havacı Warren Singer, 25 Ağustos 1943'te ülkenin doğusundaki Foggia yakınlarındaki İtalyan hava alanlarına düzenlenen saldırı sırasında P-38 Lightning uçağıyla birlikte ortadan kaybolmuştu.

Misyon, İtalya'nın yaklaşan çıkarmalara havadan tepkisini köreltmeyi amaçlıyordu ve büyük bir başarı elde etti; yedi P-38 pahasına 65 düşman uçağını imha etti.

Ancak 2'nci Teğmen Warren Singer, hiçbir zaman hedefine ulaşmadı ve hava kuvvetleri kayıtları onun en son Foggia'nın 35 kilometre doğusundaki Manfredonia kasabası yakınlarında uçarken görüldüğünü gösteriyor.

Kayıp uçak bulundu

Şimdi, 80 yıl sonra, dalgıçlar Singer'in uçağının enkazını Manfredonia Körfezi'nin 12 metre (40 ft) derinliğinde buldu.

Pilotun cesedi bulunamadı

Batığı tespit eden dalgıç Fabio Bisciotti, enkazın şaşırtıcı derecede iyi durumda olduğunu ve büyük ihtimalle mekanik bir arıza sonucu düştüğünü söyledi.

İtalyan Deniz Kuvvetleri Birliği'nin su altı çalışma grubuna liderlik eden Dr. Bisciotti, ceset izine rastlanmadığını söyledi.

2. Teğmen Singer'ın muhtemelen enkazdan kurtulduğuna, ancak daha sonra boğulduğuna inanılıyor. Çünkü bulunan enkazın pencereleri açık konumdaydı.

Teğmen Singer'ın muhtemelen enkazdan kurtulduğu söyleyen Bisciotti, şu ifadeleri kullandı:

Pencereler açık, bu yüzden uçağı terk etmeyi başardığından eminiz ve sonra ne olduğunu kim bilebilir? Belki yüzmeyi denedi ya da üniforması nedeniyle suya battı. Ancak boğulduğundan oldukça eminiz.

Dalgıç, uçağın ayırt edici çift bomlu tasarımı nedeniyle enkazın P-38 olduğunu tespit edebildi.

Kayıtlar, bunun bölgede denizde kaybolan tek P-38 olduğunu gösterdiğinden, bunun Singer'in uçağı olduğu anlaşıldı.

Tarihçi Steve Blake, P-38 Ulusal Birliği'nin kurum içi yayını Lightning Strikes'ta, Singer'ın ortadan kayboluşunu anlattı.

Blake, o gün P-38'in Tunus'tan havalandığını, doğuya doğru uçtuğunu, İtalyan yarımadasını geçtiğini ve ardından kuzeydeki sahili takip ederek Manfredonia'ya doğru ilerlediğini ve ardından Foggia'ya doğru iç bölgelere döndüğünü söyledi.

137 uçak hedefine ulaştı, diğerleri çeşitli mekanik sorunlar nedeniyle geri döndü, ancak Singer'in uçağı tamamen ortadan kayboldu.