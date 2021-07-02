Pinterest, kilo verme reklamlarını kaldırdı

Görsel paylaşım platformu Pinterest, kilo verme ve kilo verdirmeye yönelik reklamları kaldırdığını açıkladı.

Görüntü paylaşımı ve pano özelliğiyle ön plana çıkan platform Pinterest, 2010 yılında sosyal medya uygulamaları arasına katılmış ve birkaç yıl sonra oldukça popüler hale gelmişti.

Günümüze kadar popülerliğini koruyan Pinterest, reklam konusunda yeni bir adım attı.

KİLO VERME REKLAMLARI KALDIRILDI

Resmi blog sayfasından yayınlanan makalede Pinterest, artık kilo verme ve kilo verdirmeye yönelik reklamları, metinleri ve görsellerini kaldıracağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kilo verme ya da kilo vermeye yardımcı ürünlerle birlikte vücut kitle endeksi ya da benzeri sistem ve yöntemleri kullanan görsel ve reklamlara yer verilmeyecek.” denildi.

Pinterest’in üst düzey yetkililerinden Sarah Bromma, bir süre önce yaptığı açıklamada, “Pinterest, kullanıcılarının duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumak için çalışıyor ve beden olumlamayı destekleyerek, kötü beslenme alışkanlıklarına karşı duruşunu koruyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Küresel olarak kullanıcılarının yüzde 60’ından fazlasının kadın olduğu Pinterest, 2015 yılından beri yeme bozukluklarıyla ilgili içerikleri platformdan kaldırıyordu.