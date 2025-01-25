Pixel 4a kullanıcıları, telefonu kullanılamaz hale getirdiği için Google'a dava açıyor

Haber Merkezi

Google'ın Pixel 4a için yayınladığı yeni güncelleme, pil ömrünü ciddi oranda kısalttığı gerekçesiyle kullanıcıların tepkisini çekti.

Telefonlarını kullanılamaz hale getirdiği ve Google'ın yanıltıcı bilgi verdiği iddialarıyla kullanıcılar, toplu dava açmak için harekete geçti.

BATARYA BİRKAÇ SAAT DAYANIYOR

Reddit ve diğer platformlarda şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, güncellemenin ardından Pixel 4a telefonlarının pil ömrünün çok kısa olduğunu belirtiyor.

Güncellemeden önce bir gün dayanan pillerin, güncellemeden sonra sadece birkaç saat dayandığı iddia ediliyor.

GOOGLE YANıLTICI BİLGİ Mİ VERDİ

Google, güncellemenin pil performansının kararlılığını artıracağını söylemişti. Ancak, kullanıcılar pil ömrünün tam tersine çok kötü etkilendiğini belirtiyor.

Google'ı yanıltıcı bilgi vermekle suçlayan kullanıcılar, toplu dava açmak için avukatlarla görüşüyor.

GOOGLE'DAN TAZMİNAT TEKLİFİ

Google, sorunun farkında olduğunu ve etkilenen kullanıcılara iki seçenek sunduklarını açıkladı:

Ücretsiz pil değişimi.

Yeni bir Pixel telefon için 100 dolar kredi.

Ancak, kullanıcılar bu çözümlerin yeterli olmadığını belirtiyor. Pil değişimi için başvuran kullanıcılardan ekran veya diğer sorunlar için de ücret talep edildiği ve bazı bölgelerde Pixel 4a pillerinin stokta olmadığı bildiriliyor.

Pixel 4a, Google'ın en sevilen telefonlarından biri. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullandıkları telefonlarının bir güncellemeyle kullanılamaz hale gelmesi, kullanıcıları öfkelendirdi.

Google'ın sorunu çözmek için yeterli çaba göstermediği ve kullanıcıları mağdur ettiği düşünülüyor.